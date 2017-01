"Hij verdiende het dit jaar", gaf de Schot bij RTL7 volmondig toe. "De eerste sets ging voor mij alles goed, maar daarna kwam Michael echt op stoom en was hij niet meer te houden", zei de uittredend wereldkampioen, die er nog wel in slaagde om Mighty Mike te breken en 2-1 voor te komen in sets.

Zonder twijfel

"Hij is de laatste vier jaar al goed, maar dit jaar verdient hij het natuurlijk zonder twijfel het meest", verwees Anderson naar 2016, waarin Van Gerwen een recordaantal titels op zijn naam schreef.

Van Gerwen was in 2014 de laatste die Anderson een WK-nederlaag toebracht, en na twee gewonnen edities moest de Schot nu dus opnieuw zijn meerdere in de Brabander erkennen. "Hij was niet te stoppen", aldus de verliezend finalist. "Maar ik heb nu drie jaar op rij in een WK-finale gestaan. Als je me dat vier jaar geleden had voorspeld, had ik je voor gek verklaard", lachte de Schot, die zich een waardig en groots verliezer toonde.