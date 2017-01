Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

'Zie in Hake steeds meer van Koeman'

Jan van Halst beloonde FC Twente-trainer René Hake met een nieuw, tweejarig contract. Hij ziet dat de hoofdtrainer een goede ontwikkeling doormaakt. "In de zomer was het heel hectisch, maar René is relatief rustig gebleven. Dat vind ik wel een kwaliteit. Daar straalde volwassenheid vanaf.”