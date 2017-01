,,Ik wil het geen voordeel noemen dat ik de zoon van Patrick ben, omdat dit toch wat verwachtingen en dus druk met zich meebrengt”, zei Kluivert junior, die van Peter Bosz bij Ajax 1 een week de kans krijgt om te laten zien wat hij in huis heeft, eerder. De A-junior ziet dat als een beloning.

,,Ik vind dat ik goed bezig ben en wil zo blijven doorgaan. Ik voel vertrouwen en dat zorgt ervoor dat je tijdens trainingen en wedstrijden meer durft en beter speelt. Maar ik zie dit pas als het begin en besef dat ik er nog lang niet ben”, aldus de aanvaller. Lachend: ,,Mijn vader maakte op zijn achttiende al de winnende treffer in de Champions League-finale, dus dat is wel een ander niveau. Maar wie weet, wie weet. Ik heb nog een jaar…”

Hoewel Kluivert senior nu technisch directeur van PSG is, hoeven de Ajax-fans niet te vrezen dat Justin naar Parijs vertrekt. ,,Ik wil sowieso het eerste halen, want Ajax is mijn club. Dan wil ik een aantal jaren de beste zijn, een paar keer meer scoren dan mijn vader en dan eventueel pas weg.”