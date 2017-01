Talentboek: Mol spaart voor internationale ervaring

Mol beoefent zijn sport slechts drie jaar. Hij voetbalde tot zijn twaalfde, maar op een gegeven moment ging hij toch op zoek naar een andere sport. Vrienden en familie adviseerden hem trampolinespringen en dat was een schot in de roos. De hoogte en de mooie salto’s zijn de elementen die hij zo mooi aan zijn sport vindt.

Inmiddels heeft Mol een plaats weten te bemachtigen in de regionale selectie en traint hij 15 uur per week. Zo hoopt hij op deelname aan het WK Trampolinespringen in Bulgarije, in juni 2017 een titel binnen te slepen tijdens het NK in Ahoy en met een instroomtest gekozen te worden voor de nationale selectie. Dat brengt hem allemaal een stapje dichter bij zijn grote droom: voor Oranje uitkomen op de Olympische Spelen of WK.

Vooral in het buitenland kan Mol nog veel ervaring opdoen. Daar kan hij zich meten met de internationale top. Alleen moet hij hiervoor alles zelf betalen en lopen de kosten flink op. Mol: „De volgende internationale wedstrijden zijn in Duitsland, Bulgarije en één is er in Nederland. Ik hoop dat ik, dankzij de donaties via Talentboek, hieraan kan deelnemen.”

Met uw donatie aan Mol maakt u kans op één van de vele prijzen uit het Telesport Talent Prijzenpakket. Zoals een health pakket van de Vitaminstore ter waarde van 100 euro. Kijk voor het prijzenoverzicht en de algemene voorwaarden op talentboek.nl.

Daarnaast is het ook mogelijk Mol structureel te ondersteunen. Neem hiervoor ook contact op met Talentboek.

Advertentie

Ga om Jordy Mol te ondersteunen naar talentboek.nl.