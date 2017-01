'Van de Pas was héél dicht bij de Premier League'

Vaste gasten Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben uiteraard een uitnodiging gekregen en ook Jelle Klaasen mag zich op 2 januari melden in Newcastle. Benito van de Pas was er dicht bij, maar zal nog even geduld moeten hebben.

"Hij is geweldige jonge speler, maar we hadden heel veel goede spelers om uit te kiezen", aldus PDC-voorzitter Barry Hearn over Van de Pas. "Hij krijgt de kans om via wildcards in de World Series nog wat extra ervaring op te doen. Het is een toernooi om 250.000 pond, in volle stadions en Groot-Brittannië en Nederland. Dat is nogal wat."

Het complete deelnemersveld bestaat uit: Gary Anderson, Raymond van Barneveld, Dave Chisnall, Michael van Gerwen, Kim Huybrechts, Jelle Klaasen, Adrian Lewis, Phil Taylor, James Wade en Peter Wright.