Voetballer ziet geel ondanks een gebroken been

55 min geleden

Middenvelder Cameron McGeehan van Luton brak maandagavond in het duel in de League Two tegen Portsmouth zijn been en kreeg pardoes een gele kaart. In de ogen van de scheidsrechter was zijn reactie op zijn blessure niet in de haak, omdat hij op de grond sloeg van pijn of uit frustratie.