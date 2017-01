Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Murray start het nieuwe jaar prima

1 uur geleden ANP

Andy Murray is dinsdag goed aan het nieuwe jaar begonnen. De nummer één van de wereldranglijst rekende in de eerste ronde van het toernooi in Doha af met de Fransman Jérémy Chardy: 6-0 7-6 (2)