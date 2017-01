De Fransman van Peugeot legde de tweede klassementsproef af in 2 uur, 6 minuten en 55 seconden. De winnaar van dag één, Nasser Al-Attiyah (Toyota) werd tweede op 1 minuut 23 en volgt hem op 28 seconden in de tussenstand. Loebs teamgenoot Carlos Sainz Sr. eindigde op 2 minuut 18 als derde – tevens zijn positie in de stand na twee dagen.

Nederlander

Erik van Loon deed in zijn Toyota 2 uur, 16 minuten en 4 seconden over de proef in de tweede etappe en werd negende. In het autoklassement staat de beste Nederlandse autocoureur van het veld ook op plek negen, 9 minuten en 36 seconden achter Loeb.