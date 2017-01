Van den Brink stormt naar P1 in Dakar

Van den Brink legde de eerste klassementsproef in Argentinië af in 2 uur, 37 minuten en 8 seconden. Daarmee veroverde hij tevens de leiding in de tussenstand.

Dmitry Sotnikov (Kamaz) leek aanvankelijk sneller, maar moest aan de meet 2 minuten en 3 seconden toegeven. Nederlander Peter Versluis (MAN) werd derde op 2 minuten en 52 seconden achterstand.

De Rooy

Gerard de Rooy (Iveco) kwam net als in de eerste etappe niet verder dan de vijfde plek, nu op 3 minuten en 3 seconden achterstand. Hans Stacey (MAN) was slechts vier seconden minder snel dan zijn neef De Rooy en eindigde als zevende.

In het klassement staat De Rooy vierde op 3 minuut en 20 seconden van Van den Brink, gevolgd door Versluis. Stacey bezet de achtste plek.