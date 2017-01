"Dat duel heeft hij iedereen verbaasd en overtuigd”, zegt zijn nieuwe trainer Valerien Ismaël. "Voor mij was het daarom duidelijk dat we deze kans nu moesten grijpen.”

Ismaël is lovend over de Nederlander. "Hij kan op alle posities op het middenveld spelen: zes, acht en tien. Hij is een technische, moedige speler, die over alle eigenschappen van een moderne middenvelder beschikt. Als hij fit blijft en zich het tempo van de Bundesliga eigen maakt, kunnen we veel plezier aan hem beleven.”