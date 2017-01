"We hebben karakter getoond", sprak de Fransman na afloop van de partij. "Als je met drie doelpunten achter komt en dan helemaal terugkomt, geeft dat wel wat aan. Aan de andere kant: het is schandalig dat we zo in de problemen komen. We hebben fouten gemaakt en dat kan gewoon niet."

"Ik hoop dat we hier van leren", vervolgde Giroud op de website van zijn werkgever. "Dat we hier punten verspelen is erg frustrerend. Ik had het gevoel dat we de wedstrijd nog konden winnen."

Chelsea

Arsenal staat na twintig speeldagen op 41 punten en heeft de vierde plek in de Premier League in handen. De achterstand op Chelsea is acht punten. De koploper uit de Engelse competitie speelt vanavond een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.