"Ik dacht aan een buikgriepje, en hoopte dat het met een nacht goed slapen wel beter zou gaan, maar had wel ontzettend veel pijn", aldus Riezebos. "Ik heb op mijn tanden gebeten, maar ik voelde me zo beroerd. Ik wist van ellende nauwelijks nog hoe ik moest zitten."

Artsen maakten Riezebos duidelijk dat starten in de derde etappe niet verantwoord zou zijn. "Door de hoogte kan de galblaas gaan opzwellen. Als de galblaas knapt, kan me dat mijn leven kosten. De Dakar is heel belangrijk voor me, maar dat is het me niet waard", zegt Riezebos.