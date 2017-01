Met Jans aan het roer won PEC in 2014 de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal, ook debuteerde de club in het Europees voetbal en behaalde het de hoogste eindklassering uit de clubgeschiedenis.

Jans op de website van PEC: "Van meet af aan heb ik het fantastisch naar mijn zin in Zwolle. We hebben met elkaar historie geschreven en ik vind het prachtig daar onderdeel van uit te maken."

"Toch heb ik besloten om deze zomer te vertrekken bij de club. Simpelweg omdat ik benieuwd ben, naar datgene er tegen die tijd op mijn pad komt. De komende periode ben ik echter tot in mijn vezels gemotiveerd om handhaving in de eredivisie te realiseren en mijn tijd in Zwolle waardig af te sluiten."



De oefenmeester is bezig aan zijn vierde seizoen in Overijssel.