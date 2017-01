premium

Jonge Duitser geeft Federer klop

28 min geleden ANP

Alexander Zverev heeft Duitsland in de groepswedstrijd tegen Zwitserland in de Hopman Cup op voorsprong gebracht. De negentienjarige tennisser uit Hamburg was in een spannende partij net wat sterker dan Roger Federer. Zverev had drie lange sets nodig om de zeventienvoudig grandslamwinnaar te verslaan: 7-6 (1) 6-7 (4) 7-6 (4). De partij in Perth duurde tweeënhalf uur.