Sparta rekent af met NEC

45 min geleden ANP

Sparta Rotterdam is het nieuwe jaar met een overwinning in Spanje begonnen. De ploeg van trainer Alex Pastoor versloeg NEC in Estepona met 3-1. Voor de ploeg uit de Maasstad kwamen Craig Goodwin, Stijn Spierings en Loris Brogno tot scoren.