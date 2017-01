Het is niet duidelijk of de aanvaller van Oranje geblesseerd is of dat hij wordt gepasseerd door manager Mauricio Pochettino. In het Premier League-duel met Watford kwam Janssen nog wel als invaller in het veld. De Brabander scoorde dit seizoen in 15 competitieduels pas 1 keer voor Tottenham.

Het duel tussen Tottenham Hotspur en Chelsea begint woensdagavond om 21.00 uur.