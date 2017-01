Weer Nederlandse Dakar-uitvaller door ontploffing

De Hagenaar wordt volgens lokale bronnen per helikopter afgevoerd. Zijn verwondingen vallen waarschijnlijk mee. Van Basel deed al drie keer eerder mee aan de wedstrijd, maar wist nooit te finishen.

Winnaar

Joan Barreda (Honda) won de derde etappe, die onder meer over 5.000 meter hoogte liep in het noorden van Argentinië, in een tijd van 4 uur, 22 minuten en 41 seconden. Daarmee zette hij Toby Price van KTM, tot de start van deze etappe de leider in het klassement, op ruim zeventien minuten achterstand. De Australiër staat nu vijfde.

Jurgen van den Goorbergh, Robert van Pelt Jr. en Maikel Verkade strijden om de positie van best geklasseerde Nederlandse motorcoureur.