Prijzenregen voor Van Gerwen

29 min geleden

Het zal weinig mensen verwonderen. Michael van Gerwen is woensdagavond bij het PDC-gala van The Dorchester in Londen overladen met prijzen. De nummer één van de wereld werd door de PDC, zijn collega's en de fans verkozen tot speler van het jaar.