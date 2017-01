Van den Goorbergh verloor bewustzijn in Dakar Rally

“Dertig kilometer voor het einde van de klassementsproef ging het fout”, vertelt de 47-jarige Nederlander tegenover Telesport. In 2016 won ‘VdG’ nog het kistklassement (motorrijden zonder enige hulp) in de Dakar Rally, dit jaar verdedigt hij zijn titel.

“Ik weet niet waarom. Ik remde en was m’n motor voor ik het wist kwijt. Op een laag modder op de berg. Het enige wat ik weet, is dat ik een paar minuten later wakker werd. Daarna ben ik een uurtje blijven zitten om de sterretjes te laten verdwijnen. Ik kon wel terugkomen naar het bivak.”

Muhammad Ali

Mede-motorcoureur Robert van Pelt Jr. zag de routinier over de kop gaan in een modderpoel: “Jurgen dook scheef in een modderpoeltje dat ‘ie niet zag en sloeg voorover over de kop. Het was al zo’n zware etappe: de eerste zestig kilometer door rul zand voelde als vechten tegen Muhammad Ali. Je merkt dat de organisatie ons wil slopen.”

Van den Goorbergh: “Dit was een échte Dakar-etappe. Ik had het ontzettend goed naar m’n zin, het was lekker moeilijk navigeren. In de neutralisatie reden we 180 kilometer lang tot op vijf kilometer hoogte – daar hebben we gewoon sneeuw gehad! Bizar. Het was zo koud. Jammer genoeg is dit verder iets om snel te vergeten.”

Hoewel de Brabander weer bij kennis is, weet hij nog niet of hij doorgaat: “Zoals het er nu voor staat, lastig. M’n motor heeft ook best wel wat schade opgelopen. Ik ben nog helemaal duizelig en kan niet eens blijven staan. Ik weet wanneer het niet goed meer gaat. En dat is nu dus.”