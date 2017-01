"We willen ons heel graag versterken. Zeker met het vertrek van Wout Brama en gezien de onrust die er is omtrent Danny Holla”, aldus Jans. "Die intentie is er wel, maar het gaat dan wat ons betreft om echte versterkingen, want in de breedte zijn we sterk genoeg.”

"We willen er een middenvelder bij en iemand voor de aanval”, aldus Jans. "Dat kan een spits zijn, maar ook een speler voor de zijkant. Het liefst iemand die weet hoe je een goal maakt. Al durf ik er wel geld op in te zetten dat bijvoorbeeld Anass Achahbar meer goals gaat maken dan in de eerste seizoenshelft”, zegt Jans met een knipoog over de in de Eredivisie nog droog staande oud-Feyenoorder.