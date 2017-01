'Ik probeer niet meer aan die 20, 30 brede gasten te denken'

Op de trainingsvelden van het Marbella Football Center probeert NEC-trainer Peter Hyballa deze week Larsson zo snel mogelijk in te passen. De Duitse oefenmeester is blij met de aanwinst. „Jordan kan op alle offensieve posities spelen. We testen hem nu als rechtsbuiten, maar ook een beetje als nummer 9. Hij is gedreven en heeft een goede linkervoet. Het rechterbeen moet nog een beetje beter en ook defensief moet hij nog een beetje leren. Maar hij heeft veel dreiging naar het doel.”

Henke Larsson

De vorige trainer van Jordan Larsson was bij het Zweedse niemand minder dan zijn beroemde vader Henke. Het verblijf in het havenstadje eindigde voor vader en zoon in een grote deceptie, omdat de vijfvoudig landskampioen degradeerde. De wedstrijd waarin dat gebeurde, werd een traumatische ervaring voor de jonge Larsson. Hoewel de aanvaller dat duel nog een doelpunt maakte dat aanvankelijk voldoende leek voor handhaving, werd hij na de teleurstellende afloop door boze fans belaagd.

Foto: EPA

"Als je twintig, dertig brede gasten op je af ziet komen, dan is dat niet het beste gevoel dat je kunt hebben", aldus Larsson. "Maar ik probeer er niet meer te veel aan te denken. Het is iets uit het verleden en dat wil ik achter me laten. Het was een zwaar seizoen voor ons. Fysiek en mentaal. Niet leuk om mee te maken. Ik ben blij dat ik nu bij NEC een nieuwe start kan maken."