Wüst waarschuwt: 'Oppassen met titels strooien'

„We moeten in het schaatsen oppassen met het strooien met titels. Naarmate je meer titels en kampioenen krijgt, wordt het steeds onoverzichtelijker. Inderdaad, titelinflatie. De Olympische Spelen zijn eens in de vier jaar, daarom zijn ze ook zo speciaal”, aldus Wüst over het EK dat komend weekeinde wordt verreden in Heerenveen.

Volgend jaar is er geen EK allround en sprint, maar – ook voor het eerst – een EK afstanden. Ireen Wüst noemt dat op voorhand al ’een flatertje’ van de ISU. „Wat heb je aan een EK afstanden als een maand later de Olympische Spelen zijn. Leuk hoor, als je Europees kampioen 1500 meter wordt, maar het zegt niets.”