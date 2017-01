Van Gerwen: 'Wat een fantastische avond'

"Ik hou van prijzen winnen en dit is een memorabele avond voor mij", zei Van Gerwen, die vier prijzen in wacht sleepte. "Iedereen stuwt elkaar naar een hoger niveau en we zijn blij dat we onderdeel zijn van dit spel. Het is een geweldige sport en ik hoop nog veel van dit soort jaren te hebben."

"We werken er allemaal heel hard voor en misschien begrijpen mensen dat niet, maar we offeren veel op. Dat is moeilijk, maar ik hou ervan. Ik hou van wat ik doe en hoop in de toekomst nog veel meer te gaan doen, want ik wil de nummer 1 van de wereld blijven."