Wenger snapt gedrag 'gepassioneerde' Sanchez

"Wat is daar verrassend aan?", zie Wenger na vragen over het gedrag van Sanchez, die tierend en met zijn handen voor zijn gezicht van het veld beende na de 3-3. "Wij willen winnen. Als dat dan niet lukt, dan ben je niet blij. Dat is normaal."

"Zonder passie kom je niet terug tot 3-3 als je na 70 minuten met 3-0 achter staat. Dat is uitzonderlijk. Dat we niet winnen, is frustrerend. Met Sanchez is verder niets aan de hand."

Arsenal staat vijfde in de Premier League, op acht punten van koploper Chelsea.