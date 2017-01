Go Ahead, de huidige hekkensluiter uit de eredivisie, zou voor vier dagen naar Belek gaan. Na de aanslag rond de jaarwisseling in Istanbul, ging donderdag een autobom af in de Turkse kustplaats Izmir. Daarbij vielen twee doden.

,,De frequentie van de aanslagen en de vanmiddag verminderde gevoelsmatige en geografische afstand tot Belek, liggen ten grondslag aan dit besluit'', aldus het bestuur van Go Ahead Eagles over de reden om in Nederland te blijven.