"Ik ben trots dat er zoveel mensen voor mij zijn gekomen. Dit is genieten. Petje af voor iedereen", zei de Brabander tegen de dolenthousiaste menigte. Hij maakte even later bekend dat hij en zijn vrouw Daphne dit jaar hun eerste kindje verwachten.

PSV

De selectie van PSV had ook nog een verrassing voor Van Gerwen in petto. Verschillende selectie-spelers van de regerend landskampioen hadden vanuit Spanje een videoboodschap voor de kersverse wereldkampioen in gesproken. "Je bent een baas", aldus spits Luuk de Jong. 'Mighty Mike' staat bekend als een rasechte PSV-fan.

Discussie voorbij

Vice-premier Lodewijk Asscher was naar Vlijmen gekomen om Van Gerwen toe te spreken. "De discussie of darts nou een kroegsport of een topsport is, is voorbij", zei Asscher. "Jij ben een icoon van die topsport."