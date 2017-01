Mahrez had met veel doelpunten en assists een belangrijk aandeel in de titel van Leicester City in de Engelse voetbalcompetitie. De 25-jarige voetballer kreeg 361 stemmen van alle bondscoaches en technische directeuren van de aangesloten bonden bij de Afrikaanse voetbalbond. Aubameyang uit Gabon (Borussia Dortmund) bleef steken op 313 en de Senegalees Mané (Liverpool) moest het doen met 186 stemmen.

Aubameyang kreeg de prijs vorig jaar, en de vier jaar daarvoor werd de Ivoriaan Yaya Touré steeds gekozen tot beste voetballer van Afrika.