Kassa rinkelt voortdurend in huize Van Gerwen

De Michael Jordan van het darts, zo werd Van Gerwen vlak voor het WK darts door de Amerikaanse krant The New York Times vol in de schijnwerpers gezet. Mooie woorden. De 27-jarige Brabander heeft bij de buitenwacht een enorme status opgebouwd. Waar vedetten binnen andere sporten, zoals Cristiano Ronaldo, Roger Federer en Lewis Hamilton, dankzij hun naam en faam grootse sponsorcontracten in de wacht slepen, kan Van Gerwen van dat soort bedragen alleen maar dromen. Zo kunnen we concluderen uit gesprekken met vooraanstaande sportmarketeers Bob van Oosterhout en Chris Woerts

Max Verstappen

.„Darts is weer immens populair. Zijn potentieel aan jaarlijkse sponsorinkomsten stijgt nu toch wel richting een half tot één miljoen euro”, denkt de vooraanstaande sportmarketeer Bob Van Oosterhout, die op de achtergrond af en toe met Van Gerwen spart over zijn commerciële mogelijkheden. In eigen land mogen we Van Gerwen daardoor onder de grote namen scharen, beaamt de directeur van Triple Double. „Alleen Max Verstappen steekt er met kop en schouders bovenuit. Daarna komt Arjen Robben nog. Maar Michael hoort toch echt wel thuis in het rijtje Sven Kramer, Tom Dumoulin en Dafne Schippers. Epke Zonderland is hij zelfs al voorbij.”

