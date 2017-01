Koeman: 'Als hij te duur is, houdt het op'

"Het is altijd een spel tussen de club die moet verkopen of wil verkopen en de club die een bepaald bedrag wil betalen voor een speler", vertelt Koeman in de Liverpool Echo. "Dat zijn de onderhandelingen. Soms gaan die snel en soms duurt het langer dan we zouden willen."

Koeman zou onder meer achter Memphis Depay en Morgan Schneiderlin van Manchester United aanzitten. Op die laatste zou Everton zelfs al een bod hebben uitgebracht, maar dat werd geweigerd.

Foto: AFP

"De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij het bestuur", aldus Koeman. "Ik ben niet de man die over het geld gaat of het bedrag dat voor een nieuwe speler wordt betaald. Het gaat om mijn technische kijk op de speler. Als het bestuur besluit dat een speler te duur is en wij het gevraagde bedrag niet gaan betalen, moet ik dat accepteren."

"We weten welke spelers we willen", stelt Koeman. "Dan is het aan het bestuur om de deal rond te maken. Als dat niet lukt, dan is het mijn baan om het team klaar te krijgen voor de volgende wedstrijd. We gaan zien of we de gewenste spelers kunnen krijgen, want dat is heel belangrijk voor het team. Als het niet lukt, gaan we geen andere spelers halen, want dat is niet wat we willen."