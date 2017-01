Club Brugge en Stuttgart azen op Immers

De Nederlander zou dichter bij huis willen gaan voetballen en die mogelijkheid is er zowel bij Club als bij Stuttgart, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Zowel de Belgen als de Duitsers hebben verregaande interesse in Immers (30), die de laatste periode onder de nieuwe trainer Neil Warnock niet altijd zeker was is van een basisplaats.

Volgens Warnock is het de beste oplossing. "Eerlijk gezegd komt Lex niet in mijn plannen voor. Bovendien is het gezien zijn persoonlijke omstandigheden ook het beste dat hij naar Nederland terugkeert, of in elk geval ergens dichtbij huis gaat voetballen." Immers verruilde Feyenoord in januari 2016 voor Cardiff. Hij had nog een contract tot medio 2018. "Hij kan nu gaan en staan waar hij wil", aldus Warnock.