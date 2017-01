Fitte Ajax-doelman Krul: 'Ik ging door een dal'

"Het gaat goed met me", zegt de goalie op de website van de Amsterdammers. "Ik heb 2016 achter me gelaten. Dat was een zwaar jaar voor me en voor mijn carrière een groot dieptepunt. Men zegt wel eens clichématig dat je er sterker uitkomt. Dat is ook echt zo. Ik heb veel tijd gehad om aan mijn eigen lichaam en geest te werken. Ik ging door een dal, dus die tijd had ik echt nodig. Des te mooier is het nu om weer met de jongens op het veld te staan. Dan weet je weer waar je het voor doet."

De huurling van Newcastle United kan nog moeilijk voorspellen of en wanneer hij bij Ajax een kans krijgt onder de lat. "Met voetbal weet je het nooit. Ik ben nu weer fit en werk hard. Wanneer ik de kans krijg, zal ik er staan. Ik hoop dat ons harde werken aan het eind van dit seizoen wordt beloond en dat we over een paar maanden met de schaal in onze handen staan. Dat is waarvoor ik naar Amsterdam ben gekomen."