Mourinho complimenteert Stam

19 min geleden

Jaap Stam keert zaterdag even terug op Old Trafford, waar hij in het kader van de FA Cup met Reading op bezoek gaat bij Manchester United. José Mourinho complimenteert de voormalige verdediger vanwege zijn werk bij de club uit het Championship.