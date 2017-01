QPR bevestigt: Chery op weg naar China

Chery praat met Guizhou Hengfeng Zhicheng uit de Chinese Super League. "Hij is nu 28. Als je 28 bent, heb je een groot contract nodig", zegt Holloway tegenover de BBC. "Soms ben je beter af met spelers die echt graag hier willen zijn."

De aanvaller kwam in de zomer van 2015 over van FC Groningen. In 61 wedstrijden in het Championship scoorde hij 14 keer. "We hebben met hem gesproken over een langer contract. Maar hij had al gehoord van de interesse uit China en wil zoveel mogelijk geld verdienen voor zijn familie, zolang hij dat kan."

"Hij wilde vertrekken, dus wat kon ik zeggen?", vervolgt Holloway. "Tjaronn heeft het shirt met trots gedragen, maar hij weet ook wat hij moet doen voor zijn familie."