Eerder op de dag had hij zijn 500 meter verprutst door kort na de start zijn balans te verliezen en bijna onderuit te gaan. Nuis herstelde zich, maar had veel tijd verloren en kwam niet verder dan de negende plek op die afstand.

Normaal doen

"Zeker, ik was topfavoriet. Ook als je deze 1000 meter bekijkt. Maar dan moet je wel normaal doen bij de start, ik ging voorover. Ik had niet het gevoel dat ik een stap verkeerd zette, maar ik zal wel iets verkeerd gedaan hebben", was Nuis zelfkritisch.

De pupil van coach Jac Orie trok zich na de valse start van zijn toernooi terug in zijn hotel en laadde zich op voor de kilometer. "Ik heb een koude douche genomen en de boel even flink bij elkaar gescholden." Nuis kwam sterk terug in Thialf en won de 1000 meter overtuigend. Daardoor steeg de sprinter naar de vierde plek in de tussenstand.

De Leidenaar acht zich nog zeker niet kansloos voor de eindoverwinning. "Ik zit vol met trucjes."