Cruijff meldt zich voor middenvelder Vitesse

Yeini maakte in 2015 de overstap van Maccabi en tekende destijds een vierjarig contract in Arnhem. De 16-voudig international is de komende tijd de beoogd vervanger van Marvelous Nakamba, die namens Zimbabwe uitkomt op de Afrika Cup.

Arveladze

In zijn vaderland wordt al melding gemaakt van een persoonlijk akkoord tussen Yeini en Maccabi, dat afgelopen week afscheid nam van trainer Shota Arveladze, over een contract voor 3,5 jaar. Cruijff moet er echter eerst zien uit te komen met zijn collega Mo Allach, de technisch directeur van Vitesse.

De Arnhemmers verkochten Kosuke Ota al aan diens oude club FC Tokyo. Zijn beoogd vervanger is Alexander Büttner, voor wie een contract voor tweeënhalf jaar klaarligt. Vitesse en de linksback moeten het nog wel eens worden over de voorwaarden.