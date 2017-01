The Hammers maken een uiterst moeizaam eerste seizoen door in het nieuwe stadion, maar in de Engelse bekertoernooien is geen enkele wedstrijd op voorhand beslist. Daar putte trainer Slaven Bilic zijn hoop uit, maar die bleek vrijdagavond ijdel.

Touré

Een half uurtje kon de thuisploeg gelijke tred houden met de nummer 4 van de Premier League, maar daarna ging Angelo Ogbonna in de fout. De verdediger tikte Pablo Zabaleta in het strafschopgebied aan en de bijbehorende strafschop werd door Yaya Touré overtuigend raak geschoten. Kort daarna kreeg Sofiane Feghouli een enorme kans op de gelijkmaker, maar die was aan de Algerijn niet besteed. De zomeraanwinst schoot een rebound na een schot van Michail Antonio voorlangs.

Die misser kwam West Ham duur te staan, want City vergrootte de voorsprong nog voor rust tot 0-3. Eerst werkte Havard Nordtveit een voorzet van Bacary Sagna in eigen doel, en twee minuten later glipten de aanvallers van de bezoekers opnieuw door de defensie van de thuisploeg. Raheem Sterling bediende David Silva, die ijzig kalm bleef voor doelman Adrian en de marge op drie bracht.

Goede bedoelingen

En voor zover West Ham de kleedkamer nog uit was gekomen met goede bedoelingen, die werden binnen vijf minuten alweer teniet gedaan. Sergio Agüero verlengde een afstandsschot van Touré tot 0-4, waarna steeds meer publiek in het Queen Elizabeth Park het voor gezien hield. Verdediger John Stones zette met een rake kopbal in de slotfase een uitroepteken achter de eclatante zege van City.