De hele karavaan, deelnemers en andere betrokkenen aan de race, staat in Bolivia in het water. De toestand is dusdanig ernstig dat de start van de etappe van zaterdag met twee uur wordt uitgesteld, en omstreeks 11.00 uur Nederlandse tijd plaatsvindt.

Delen van de klassementsproef worden eruit gehaald, de start wordt verlegd en de finish naar voren gehaald. De Nederlandse deelnemers zijn niet over de situatie te spreken. Niet zozeer het noodweer verrast de aanwezigen in Bolivia, maar vooral de organisatie wordt met terugwerkende kracht verwijten gemaakt, aangezien de kans op het noodweer op deze delen van het parcours van tevoren ingecalculeerd had kunnen worden.