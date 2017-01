"Je moet mijn rol niet te groot maken. Ik ken Robert Eenhoorn uit het honkbal en we zijn goede vrienden. We fungeren voor elkaar als een klankbord. Het is voor ons allebei goed om te sparren over onderwerpen, die we tegenkomen in onze functies. En ook al zijn we werkzaam in verschillende sporten, toch zijn er volop raakvlakken en is het goed om van elkaar te leren. Zo heb ik ook contact met collega’s in het NBA-basketbal.”

Glas wijn

Beane past ervoor om op een trainingskamp als een motivator de AZ-spelers toe te gaan spreken. "Wat zou ik ze moeten vertellen, waar ze nu wat aan hebben? Ik heb inmiddels wel met John van den Brom gesproken. Het is altijd goed om als coaches onder elkaar ervaringen uit te wisselen, zoals ik dat bijvoorbeeld ook doe met Arsene Wenger. En daarbij is het gewoon ook leuk om hier in Spanje te zijn. De omgeving is mooi, het lijkt wel een beetje op Californië. En we drinken een lekker glas wijn als vrienden onder elkaar en daarbij brainstormen we over sport.”