Hoe het ook kan bewijst Bayern München. In 1996 werkte de club nog met dezelfde begroting als Ajax (65 miljoen), tien jaar later was dit al verviervoudigd naar 268 miljoen en in november werden de beste cijfers uit het 116-jarige bestaan gepresenteerd: een omzet van 626,8 miljoen, met een nettowinst van 33 miljoen euro.

De cijfers maken duidelijk dat de stelling, dat het verschil tussen Nederland en de grote voetballanden in de tv-gelden zit, toch anders in elkaar steekt. Wat blijkt? De televisie- en radiorechten zijn bij Bayern slechts de vierde bron van inkomsten.

Met stip op één staan de revenuen uit sponsoring en marketing (169,8 miljoen), dan volgt merchandising (108,2 miljoen) en op drie staan de recettes (102 miljoen). Pas dan volgen de inkomsten uit de Duitse tv-rechten (83,4 miljoen) en de aan de tv-poule gekoppelde Champions-Leaguepremies (64,2 miljoen). Verder werd 34,8 miljoen aan transfers verdiend en kwam er via nieuwe media, premies voor afstaan spelers aan het nationale team en opbrengsten tweede elftal, jeugd- en vrouwenvoetbal 25,5 miljoen binnen.

Het verschil zit ’m dus niet in de tv-rechten en de Champions League, maar de opbrengsten uit sponsoring, marketing en merchandising. Samen goed voor 44% van de inkomsten. Met de 16% uit recettes erbij, wordt duidelijk dat het grootste deel van de revenuen (60%) het gevolg is van beleid waar de club zelf grip op heeft. Daar ligt ook het accent op.

Neem de partnership die Bayern met het Chinees-Duitse Ecopark Qingdao is aangegaan. Hier is geen sprake van een opgedrongen samenwerking via verkoop van aandelen, maar een contract dat op de Chinese ambassade in Berlijn werd getekend, in bijzijn van vertegenwoordigers van de Duitse ministeries van Wetenschap & Technologie en Buitenlandse Zaken en het Chinese ministerie van Handel.

In Qingdao is in 2011 een ecologisch project gestart, waarin milieuvriendelijke technologieën worden ontwikkeld voor onder meer de bio-, auto-, farmaceutische industrie. Bayern is door de Duitse regering gevraagd om het initiatief op het gebied van sport te ondersteunen. Met als gevolg de oprichting in Qingdao van de FC Bayern München Football School, waar Chinees talent door Duitse coaches wordt begeleid. Verder gaan Chinese trainers in München stage lopen.

Talent wordt dus niet naar Europa gehaald, maar blijft thuis. En coaches worden in Duitsland opgeleid, om in eigen land weer aan de slag te gaan. Wat duidelijk maakt dat Bayern niet bezig is om snel in Azië te cashen, maar in een project participeert dat op termijn de posten sponsoring, marketing en merchandising op de begroting boven de huidige 278 miljoen euro moet laten uitstijgen.

Zo kan het dus ook.