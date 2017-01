Rusnak is als één van de nieuwe sterren van de club binnengehaald en heeft een contract als zogenaamde Designated Player. Binnen die hoogste salarisschaal mag elk team in de Major League Soccer er drie hebben. Zoals de Pirlo’s en Drogba’s van de competitie. Daarbinnen krijgt hij wellicht snel gezelschap van het volgende transfertarget van de club, Landon Donovan.



"Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar dit overtreft alles", jubelt Rusnak. "Op het vliegveld werd ik onthaald door fans met sjaals en toen we naar de stad reden zag ik mezelf in Groningen-shirt op een groot billboard langs de snelweg. ‘Welcome Albert’, stond er. Ze behandelen me hier zoals de grote sterren in de competitie. Ik heb best moeten nadenken over deze stap, maar als je dit alles ziet, wil je niet meer terug.

Verwachtingen



De middenvelder ziet dat in Amerika álles topsport ademt. "Het stadion is van binnen net dat van Manchester City (de oude club van Rusnak, red.). Ze doen alles hier op het allerhoogste niveau. Er is een massive gym en ze hebben zelfs een pilates en yoga-coach. Die hebben ook nog eens een eigen kantoor, zelfs de laundryguy heeft dat. Ze bouwen ook nog eens een nieuw trainingscomplex. Ik had mijn verwachtingen van Amerika, maar niet dat het zó is zoals ik nu allemaal zie."

Sneeuw

Salt Lake kende hij alleen van de Winterspelen in 2002. "Ik zit in een hotel dat speciaal daarvoor gebouwd was. Man, it’s freezing here. Overal ligt sneeuw. Maar ik hoorde dat verder gelukkig 300 dagen per jaar de zon schijnt. Ik weet niet wat ik meemaak. Ik zat voor het eerst in mijn leven in een vliegtuig met wifi. Iedereen hier moest erom lachen, want hier zitten ze voor elke wedstrijd in zo’n vliegtuig."

Rusnak beseft dat een stap naar de Major League Soccer voor een 22-jarige neo-international (1 cap) niet voor de hand ligt. Hij heeft goed contact met de Slowaakse bondscoaches gehad. "Het is geen enkel probleem en zij zien dat deze competitie beter en beter wordt. Er lopen genoeg topspelers om me mee te meten. Dat ik bij Groningen mijn eerste prijs en die van de club won (Rusnak maakte twee goals in de bekerfinale tegen PEC Zwolle, 2-0), plus het feest met de fans daarna, is iets dat ik nooit zal vergeten. Het was een geweldige tijd, alleen voelden de club en ik dat het nu tijd was om verder te gaan. Ik vlieg nog één keer terug en zal dan van iedereen afscheid nemen."