Als de international dan toch één voordeel moet noemen van de zware knieblessure die hij in oktober 2015 tijdens Kazachstan-Nederlands op het spekgladde kunstgrasveld in Astana opliep, dan is het dat hij nog beter leerde relativeren. "De huidige situatie is niet leuk, maar vele malen minder erg dan een jaar lang aan de kant staan, pijn hebben en revalideren.”

Krul staat nog steeds volledig achter zijn keuze in zichzelf te investeren en (financieel) een stap terug te doen naar de Eredivisie. "De faciliteiten hebben me positief verrast. Iedereen denkt dat de Premier League het walhalla is. Maar bij Ajax zijn de faciliteiten minstens even goed, zo niet beter. Daardoor en door de fantastische talenten, waarmee ik train, heb ik het gewoon enorm naar mijn zin.”

Rode loper

Op één ding na: hij keept niet. "Het doel was veel te spelen om weer in aanmerking te komen voor Oranje.” Waar Andre Onana ’slechts’ de vijf à zes weken tot Krul fit zou zijn, leek te moeten overbruggen, rolde de Nederlander de rode loper voor hem uit. "Mijn knie was er op dat moment gewoon nog niet klaar voor. En Andre heeft het vervolgens uitstekend gedaan”, aldus de goalie.

"Ik denk dat de doctoren bij kruisbandletsel beter kunnen zeggen dat het herstel twaalf maanden duurt. Punt. Ik kreeg de boodschap negen tot twaalf maanden. En het is een sporter eigen dat je dan denkt dat je er na negen, hooguit tien maanden weer staat. Maar de laatste stap – helemaal wedstrijdfit worden – bleek moeilijk te maken, had ik in elk geval sneller verwacht.”

Druk erop

Inmiddels is hij weer volledig wedstrijdfit. "Ik heb het hele traject doorlopen, alle testresultaten zijn goed. Ik wil nu weer in lekker volle stadions keepen. Als de druk erop staat, in wedstrijden die er echt om gaan, dan ben ik op mijn best.” Dat Onana niet met Kameroen naar de Afrika Cup gaat, noemt Krul een kleine tegenvaller. "Voor mij was het beter geweest als hij wel was geselecteerd, want dan had ik een paar weken kunnen laten zien wat ik waard ben.”

Theoretisch kan het nu zo zijn dat Ajax een huursom van meer dan twee miljoen euro heeft betaald voor een speler die niet (of nauwelijks) in Ajax 1 heeft gekeept. "Ajax had Jasper Cillessen aan FC Barcelona verkocht, wist niet of Andre er direct zou staan én moest dus wel een vervanger van Jasper halen. Natuurlijk wilde ik zo snel mogelijk belangrijk zijn. Het is nu heel dubbel. Als Andre een paar ketsers maakt, komt mijn kans. Maar dat wil ik niet op dié manier, omdat ik een gewaardeerd onderdeel van de groep ben, Ajax me fantastisch heeft opgevangen en ik dus intens hoop dat we kampioen worden. Dan kun je geen grote keepersfouten gebruiken.”

Scherp

Toch sluit hij niet uit dat de Ajax-fans nog de echte Krul gaan zien. "Het seizoen is lang. En het is pas het eerste jaar van André. Uit eigen ervaring bij Newcastle United weet ik dat je dan als keeper kleine blessures kunt oplopen. Als dat gebeurt, moet ik zorgen dat ik er geen honderd, maar tweehonderd procent sta. Voor Onana is het ook goed dat ik weer volledig fit ben, want dat houdt hem scherp.”

Krul stelt zich voor een keeper van Oranje, die derde werd op het WK in 2014, opvallend nederig op. "Dat is het lot van een keeper. Je strijdt om één positie. Ben je rechtsbuiten, dan kun je je ook op het middenveld of de linkerkant richten. Maar bij ons is maar één plekkie te vergeven. Ik moet de trainer nu laten zien dat ik echt beter ben dan Andre.”