De wens om met zijn gezin terug te keren naar vertrouwde omgeving werd door Cardiff City de voorbije dagen al beloond. In Wales kiest manager Neil Warnock voor een totaal andere speelstijl en Immers kreeg de vrijheid om te vertrekken. Met de wetenschap dat hij bij veel clubs nog in trek bleek, moest de aanvallende middenvelder in korte tijd grote knopen doorhakken.

Beste aanbod

Het voordeel van Club Brugge is dat hij op twee uur rijden van zijn geboortestad Den Haag en zijn familie zit. De Belgen, die financieel goed hebben geboerd in de Champions League dit seizoen, konden hem zowel sportief als financieel het beste aanbod doen.

In zijn jeugdjaren trok Immers met zijn vader al richting Brugge, omdat die club een samenwerking met ADO Den Haag en Juventus had. Club Brugge, waar ook Ruud Vormer actief is, toonde al interesse toen hij bij Feyenoord speelde. Immers, die ook naar diverse clubs in de Championship kon, komt transfervrij binnen.