Van den Brom lijkt op weg naar uitgang bij AZ

De Alkmaarse club heeft een optie om het aflopende contract van de trainer voor 1 maart te lichten en met een seizoen te verlengen. Tijdens een inmiddels gevoerd evaluatiegesprek met technisch directeur Max Huiberts is echter niet over de toekomst van Van den Brom bij AZ gesproken.

Zelf zou Van den Brom graag doorgaan in Alkmaar, waar hij in 2014 tussentijds werd binnengehaald door toenmalig technisch verantwoordelijke Earnest Stewart. De 50-jarige Amersfoorter nam het indertijd over van Marco van Basten en leverde prima prestaties bij AZ.

Europa League

Hij eindigde als derde en vierde met de club, staat nu vijfde in de Eredivisie, plaatste zich tweemaal voor de Europa League en waar vorig seizoen de eindstreep in de poulefase lag, overwinterde AZ ditmaal en treft het volgende maand Olympique Lyon. Ook kan Van den Brom een prima transferbalans overleggen, waarbij Vincent Janssen onder zijn hoede in een seizoen in waarde steeg van 500.000 euro tot een bedrag van 22 miljoen euro.

Top drie

Onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en Huiberts legt AZ de lat hoog en wil het structureel meedraaien in de top drie. De leiding heeft er vooralsnog niet alle vertrouwen in dat Van den Brom de juiste man is om deze doelstelling te realiseren. Hij zou tot 1 maart hebben om de leiding in Alkmaar te overtuigen, maar de radiostilte vanuit de technische leiding met betrekking tot de optie spreekt bijna voor zich dat Van den Brom na dit seizoen moet wijken.