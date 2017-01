premium

Schaatsbaas staat achter kritiek Wüst op EK

52 min geleden

Arie Koops , technisch directeur van de KNSB, kan zich vinden in de kritiek van Ireen Wüst op het wedstrijdprogramma van het gecombineerde EK allround en sprint, dat gisteravond in Thialf begon. Wüst klaagde vrijdag in haar column in Telesport onder andere over het feit dat het allroundtoernooi voor de vrouwen in een tijdsbestek van twintig uur wordt afgewerkt.