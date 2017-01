Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

'Alleen Gekke Henkie kijkt van 11 tot 7 schaatsen'

46 min geleden

Vanochtend om 11.00 uur staat de 1500 meter voor vrouwen al op het programma bij het EK allround. Ireen Wüst beklaagde zich eerder al over het korte tijdsbestek van twintig uur waarin de vrouwen hun grote vierkamp moeten afwerken. Ook het lange acht uur durende programma op de zaterdag is haar een doorn in het oog.