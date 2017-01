Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Ireen Wüst is Europees kampioen allround

13 min geleden

Schaatsster Ireen Wüst heeft zaterdag voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel allround gepakt. De Brabantse kwam in Heerenveen geen moment in de problemen en won drie van de vier afstanden.