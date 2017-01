Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Bosz: 'Ik zie Traoré niet als een huurling'

13 min geleden

"Ik snap dat het voor beleidsmakers anders is, maar ik zie Bertrand Traoré niet als een huurspeler", zegt Ajax-trainer Peter Bosz over de van Chelsea gehuurde aanvaller. "Hij is gewoon één van de jongens."