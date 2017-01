Het concern van de 51-jarige Jonker is de sponsor van de schaatsploeg van olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Jonker zou al geruime tijd betrokken zijn bij een zakelijk conflict over de overname van een bedrijf uit Sneek.



Het slachtoffer is in de hand geraakt en vluchtte na het incident in zijn auto van het terrein af. Daarbij raakte hij een aantal andere voertuigen. Jonker is inmiddels voor behandeling overgebracht naar het Heerenveense ziekenhuis Tsjongerschans.



Getuigen hoorden op de druk bezette parkeerplaats, waar supporters feest vierden in een tent, een harde knal. Daarop zocht een aantal mensen dekking.



De politie sloot na het incident het terrein bij de hoofdingang van de Heerenveense schaatstempel hermetisch af voor een sporenonderzoek. De zoektocht naar de dader is nog gaande.

Directeur Bert Jonker en coach Jillert Anema van schaatsteam Clafis. Foto: NEEKE SMIT