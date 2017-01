'Af en toe geen touw aan vast te knopen'

Op verschillende wegen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag veel ongelukken gebeurd door gladheid, die het gevolg is van sneeuw en ijzel. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Volgens de dienst stond de teller rond 07.30 op bijna tweehonderd aa

01:30

Rijkswaterstaat is vannacht en vanmorgen vroeg druk bezig geweest met zout strooien, ook in Amsterdam. Als er weinig verkeer is, zoals op zaterdag, dan wordt het zout niet goed ingereden. Tegen ijzel helpt het zout helaas niet. Het advies blijft daarom: ga vandaag niet de weg op!