Ter Mors stijgt naar podiumplek op EK sprint

Ter Mors ging in de tussenstand haar landgenote Marrit Leenstra voorbij. Leenstra klokte 38,88 en werd daarmee zevende. De Friezin is nu vierde in het klassement. De Russische Olga Fatkoelina won, net als zaterdag, de 500 meter. De nummer twee uit de tussenstand had 38,07 seconden nodig. Fatkoelina verkleinde zo de achterstand op klassementleidster Karolina Erbanova uit Tsjechië, die met 38,19 de tweede tijd neerzette.

Erbanova verdedigt zondag op de afsluitende 1000 meter een voorsprong van 0,08 seconden op Fatkoelina. Het verschil tussen Erbanova en Ter Mors is 1,13 seconden. Sanneke de Neeling noteerde op de 500 meter met 38,77 seconden een persoonlijk record. De twintigjarige schaatsster steeg naar de zevende plaats in het klassement.

'Nu ging het veel beter'

"Het was zeker veel beter", aldus Ter Mors, daarbij doelend op haar race van zaterdag. "Ik had meer snelheid in het begin. Zaterdag was de start verre van goed. Nu ging het veel beter, en kan ik daar in het vervolg van mijn race op door bouwen."

De nummer drie van het laatstgehouden WK sprint is aan het experimenteren met haar start. "Volgend seizoen, in het olympische jaar, moet die namelijk helemaal goed zijn. Ik wil uiteindelijk ook toe naar een openingstijd van 10,4 of 10,5 seconden. Zaterdag heb ik iets nieuws geprobeerd, maar dat was blijkbaar niet de goede aanpak."